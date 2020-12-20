Новый штамм коронавируса: в еще одной стране подтвердили случай заражения

В Италии зафиксирован случай заражения мутировавшим типу коронавируса. Зараженный вернулся из Великобритании. Об этом сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
Пациент вместе с партнером вернулся из Британии несколько дней назад, приземлившись в аэропорту Рима Фьюмичино. Сейчас он находится на самоизоляции.
В то же время, в Германии заявили, что в стране пока не обнаружили случаев заражения новой разновидностью коронавируса.
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Как известно, новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Премьер Британии Борис Джонсон сказал, что вирус может быть на 70% больше заразным.
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