Новый штамм коронавируса: в еще одной стране подтвердили случай заражения

Пациент вместе с партнером вернулся из Британии несколько дней назад, приземлившись в аэропорту Рима Фьюмичино. Фото: Pixabay

В Италии зафиксирован случай заражения мутировавшим типу коронавируса. Зараженный вернулся из Великобритании. Об этом сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Пациент вместе с партнером вернулся из Британии несколько дней назад, приземлившись в аэропорту Рима Фьюмичино. Сейчас он находится на самоизоляции.

В то же время, в Германии заявили, что в стране пока не обнаружили случаев заражения новой разновидностью коронавируса.

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Как известно, новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Премьер Британии Борис Джонсон сказал, что вирус может быть на 70% больше заразным.