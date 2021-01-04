Новый штамм коронавируса добрался до Грузии

В Грузии заразился старший человек. Фото: Reuters

В Грузии подтвердили случай заражения новым штаммом Covid-19. Его впервые обнаружили в Великобритании.

На новый штамм исследовали 3 образца биоматериала, сообщил заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе, "Грузия Онлайн".

В 2 образцах не выявили следов коронавируса. В 3-м подтвердили наличие нового штамма. Заразился пациент старше 50 лет. Он чувствует себя хорошо, находится на изоляции.

Изучают биологический материал людей, с которыми он контактировал. Инфицированный не посещал Великобританию. Имнадзе не сообщил, в какую страну человек путешествовал.

Он добавил, что новый штамм не отличается степенью тяжести или летальности. Но он более заразен.

Самым опасным новый британский штамм коронавируса является для детей и подростков. Именно они могут заражаться им наиболее интенсивно, сообщила епидемиолог Лондонского университета королевы Мария Дипти Гурдасани в Twitter.