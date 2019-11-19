Новый оффшорный скандал: хакеры взломали Cayman National Bank

Масштабы утечки данных Cayman National Bank сравнивают с "панамским архивом". Фото: Depositphotos

Хакеры получили доступ к данным и счетам 3800 компаний. Накануне сломали оффшорный Cayman National Bank.

В банке не называют масштабы утечки данных, но их уже сравнили с "панамским архивом", пишет UnicornRiot.

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Так, около 780 счетов, похитившие в банке, зарегистрированные на острове Мэн, 272 - на Кипре, 153 - в Великобритании, 107 - на Каймановых островах, 51 - на Британских Виргинских островах, 12 - на Сейшельских островах, 11 - в США, по 7 - в Белиз и Ирландии.

Ответственность за это взял хакер Финеас Фишер. По его словам, утечка данных - политически мотивирована. Фишер призвал всех бороться с неравенством и капитализмом.

В апреле 2016-го заговорили о скандале с утечкой данных с Панамского архива. Тогда среди фигурантов оффшорного скандала были 12 действующих и бывших мировых лидеров, более 120 бизнесменов и 29 самых богатых людей из списка Forbes.