Новый глава дипломатии ЕС: кто он и чего ждать Украине

Европейский совет официально назначила главу МИД Испании Жозепа Борреля высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Фото: Коммерсант

В Евросоюзе официально номинировали нового Верховного представителя по иностранным делам и политики безопасности. Им станет министр иностранных дел Испании 72-летний Жозеп Боррель. Теперь кандидатуру должен утвердить Европарламент.

Итальянка Федерика Могерини оставит эту должность в конце октября этого года. Борель вступит в должность 1 ноября.

Жозеп Боррель закончил Мадридский политехнический университет, а также Университет Комплутенсе. Начал работать в правительстве своей страны в 1991-м, когда стал министром общественных работ и транспорта. С 20 июля 2004-го по 16 января 2007-го был председателем Европарламента. С июня 2018-го был главой Министерства иностранных дел Испании.

В интервью испанской газете El Periodico, опубликованном 23 мая 2019-го, дипломат назвал Россию "нашим старым врагом".

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"Теперь Боррель будет проводить общую внешнюю политику безопасности. Это один из столпов политики ЕС в целом. Могерини пыталась держать нейтралитет. Как дипломат была очень осторожна и не выходила за рамки общих лозунгов Еврокомиссии. То, что Боррель понимает опасность Кремля, дает нам надежду. Сейчас Европа не выступает единым фронтом. Все решает большинство. Евроскептики, представляющие Италию, Нидерланды, могут высказывать свои позиции и весьма негативно относиться к Украине. Но большинство выражает проукраинскую позицию. То есть позицию, направленную на соблюдение принципов Европейского союза и международного права. Баланс силы в нашу пользу. Но там нарастают центробежные, дезинтеграционные тенденции. Побеждают популисты, лево- и право радикалы. Задачей Борреля будет объединить институты ЕС и национальные министерства иностранных дел в рамках единой внешней политики на уровне ЕС", - говорит директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.

2 июля главы 28 стран Евросоюза на внеочередном саммите согласовали кандидатов на головные посты в ЕС. 60-летняя Урсула фон дер Ляйен станет первой женщиной-руководительницей главного исполнительного органа Евросоюза.