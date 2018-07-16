Новые изобретения "бетонируют" ядерное равновесие - Песков

Россия намерена забетонировать" ядерный паритет в мире.

Российский военно-промышленный комплекс пытается противостоять "угрозе со стороны НАТО" и намерен "забетонировать" ядерный паритет в мире.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сделать это Москва намерена за счет новых систем вооружения, пишет Оbozrevatel.

"Вы знаете, что паритет надежно обеспечен за счет новых изобретений. За счет изобретения новых систем вооружения, которые призваны "забетонировать" ядерный паритет. Ядерный паритет - это и элемент взаимного сдерживания, и элемент, который гарантирует стратегическую ядерную безопасность", - сказал Песков .

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В США испытали гравитационную бомбу B61-12. Это неядерное оружие, однако она демонстрирует прогресс военной программы Соединенных Штатов. Два летных испытания прошли на тестовом полигоне Tonopah в штате Невада.