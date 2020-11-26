Новая власть отменит все договоры Лукашенко с Россией

Светлана Тихановская заявила, что все сделки между Лукашенко и Кремлем будут аннулированы. Фото: t.me/tsikhanouskaya

Соглашения с Россией, которые заключил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, будут аннулированы новой властью.

Об этом сообщила лидер оппозиции Беларуси и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Она отметила, что Лукашенко потерял поддержку белорусов, поэтому такие договоры будут пересматриваться.

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"О чем бы не договаривался Александр Лукашенко, он потерял поддержку белорусского народа. А значит, все его соглашения и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством", - сказала Тихановская.

Лидер оппозиции добавила, что оппозиция выступает за дружеские и партнерские отношения с Россией, но независимость и суверенитет "не может быть предметом торга".

На встрече в Сочи 14 сентября Лукашенко договорился с Путиным о получении государственного кредита в $1,5 млрд.