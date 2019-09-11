Новая глава Еврокомиссии хочет ускорить ассоциацию с Украиной

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала задание ускорить ассоциацию с Украиной. Фото: JKL

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет ускорить ассоциацию с Украиной.

Как отмечается, Урсула фон дер Ляйен дала будущему еврокомиссару по вопросам расширения Ласло Троксани задачи по ускорению ассоциации с Украиной, а также с Грузией. Об этом сообщает Budapest Business Journal.

В то же время председатель Еврокомиссии считает, что кроме соглашения об ассоциации, также нужно будет в ускоренном режиме реализовать создание всеобъемлющих зон свободной торговли с Украиной, Грузией и Молдовой.

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Обновленный состав Еврокомиссии начнет работу в ноябре 2019 года.

Украина не показала достаточный прогресс в осуществлении реформ на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. В Совете Европы Украину призвали активизировать усилия, чтобы преодолеть недостатки.