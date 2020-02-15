"Нормандский формат" нужно перезапустить - Макрон

Франция хочет перезапустить "нормандский формат". Об этом французский президент Эммануэль Макрон сказал во время Мюнхенской конференции 15 февраля.
"Более трех лет в нормандском диалоге никто не встречался. Мы хотим перезапустить этот диалог ", - сказал Макрон, передает УНН.
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Он отметил, что следующая встреча состоится в апреле в Берлине.
По мнению французского президента, Европейский Союз должен начать с Россией стратегический диалог.
9 декабря в прошлом году в Париже состоялся саммит в "нормандском формате" - встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России. Участники договорились об обмене удерживаемыми лицами по формату всех на всех и режим прекращения огня до конца 2019 года.
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