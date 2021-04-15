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четверг, 15 апреля 2021 11:33

Нобелевские лауреаты знают, как бороться с нехваткой вакцин от Covid-19

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Нобелевские лауреаты знают, как бороться с нехваткой вакцин от Covid-19
Байдена просят разрешить производить вакцины без учета права на интеллектуальную собственность. Фото: Reuters

Более 100 лауреатов Нобелевской премии и 60 бывших глав государств обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой временно отказаться от правил Всемирной торговой организации об интеллектуальной собственности по производству вакцин против коронавируса.

Об этом говорится в письме, которое разместили на сайте People's Vaccine Alliance.

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По мнению ученых, такое решение приведет к увеличению количества вакцин и ускорит борьбу с пандемией в менее обеспеченных странах.

Многие государства не смогут обеспечить массовую вакцинацию до 2024 года при нынешних темпах производства препаратов от коронавирусной болезни.

Ранее ЮАР и Индия также выступали с призывами позволить производить вакцины без учета правил на интеллектуальную собственность.

Американская компания по производству самых эффективных на рынке вакцин против коронавируса Moderna предложила делать уже привитым людям дополнительную инъекцию ежегодно.

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