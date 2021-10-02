"Никогда" - президент Грузии о возможном помиловании Саакашвили

Саакашвили не помилуют в Грузии. Фото: РБК

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на задержание Михеила Саакашвили.

Она решительно заявила, что никогда не помилует политика, сообщила Зурабишвили в фейсбук.

"Нет и никогда!", – подчеркнула президент Грузии.

Зурабишвили заявила, что Саакашвили прибыл в страну, чтобы дестабилизировать там ситуацию, вопреки советам международных партнеров.

Она подчеркнула, что Саакашвили принял неприемлемое для президента решение, когда отказался от гражданства Грузии (больше 6 лет он является гражданином Украины). Комментируя возвращение политика, глава государства отметила, что тот "ворвался на территорию страны и пытался посягнуть на авторитет государственных правоохранительных органов".

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Политика задержали в Грузии 1 октября – после того, как он впервые за последние 8 лет прибыл на родину. Саакашвили грозит 6 лет за решеткой. Приговор обжалованию не подлежит. Адвокат бывшего президента Грузии уже заявил, что эта ситуация является политически мотивированной.