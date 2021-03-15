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понедельник, 15 марта 2021 02:52

Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca

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Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca

Нидерланды приняли решение приостановить на две недели использования вакцины производства компании AstraZeneca в качестве меры пресечения.

Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении министерства здравоохранения, благосостояния и спорта страны.

"Основываясь на новой информации, Голландское управления по оценке лекарственных средств рекомендовало приостановить использование вакцины AstraZeneca в качестве меры пресечения и в ожидании результатов расследований (случаев образования тромбов), - говорится в документе. - Министерство здравоохранения, благосостояния и спорта приняло решение одобрить эту рекомендацию и не использовать вакцину в течение двух недель, до 28 марта включительно".

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Ранее разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Случаи тромбоза у привитых не связаны с вакцинацией.

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