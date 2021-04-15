Невозмутимый рыбак на фоне огненного поля стал звездой сети

Мужчина невозмутимо рыбачил на фоне бурного пожара. Фото: скриншот с видео

В белорусском городе Слуцк сняли мужчину, который спокойно рыбачил на фоне бушующего пожара.

Кадры разлетелись сетью и набирают популярность, пишет агентство "БелНовосты".

Отмечается, возгорание возникло на берегу реки Случь 13 апреля. Загорелась трава. Ликвидировать его выехали 4 пожарных расчета. Пока спасатели тушили огонь, бесстрашный рыбак продолжал рыбачить и не собирался уходить.

Пожар огнеборцы успешно ликвидировали.

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На Полтавщине задержали 35-летнего браконьера с уловом более чем на 164 тыс. гривен. У рыбака изъяли около 120 кг рыбы и 300 м сетей.