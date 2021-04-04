Мужчина незаконно наловил рыбы на 160 тыс. гривен

Правоохранители разоблачили браконьера. Фото: Нацполиция

На Полтавщине задержали браконьера с уловом более чем на 164 тыс. гривен.

У рыбака изъяли около 120 кг рыбы и 300 м сетей. Об этом сообщает Нацполиция области.

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"Нарушителем нерестового запрета оказался 35-летний местный житель. Предварительная стоимость незаконного улова - более 164 тыс. грн", - говорится в сообщении.

По данному факту начали досудебное расследование по ст. 249 УК (незаконное занятие рыбным промыслом, если оно причинило существенный вред).

Во время патрулирования акватории Джарылгачского национального природного парка, херсонская полиция обнаружила более тысячи метров сетей для ловли креветок. Около 600 тыс креветок и 10 тыс бычков, которые находились в орудиях лова, невредимыми выпустили назад.