Невеста в платье бросилась спасать беременную овцу

Во время свадебной фотосессии в Германии невеста не побоялась испортить платье и бросилась на помощь овце.
Животное лежало в поле на спине и ему было плохо, говорится в сюжете ТСН.
Вероятной причиной этого стала беременность. Если овца опрокидывается на спину, не может встать, а ягненок давит ей на внутренние органы, и она задыхается.
Невеста помогла животному вовремя. Оно поднялось на ноги и ему стало лучше. Момент помощи снял фотограф, который был с молодоженами.
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В Киеве по трамвайных путях бегала овца. Животное заметили на ул. Автозаводской.
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