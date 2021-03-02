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вторник, 02 марта 2021 19:15

Невеста в платье бросилась спасать беременную овцу

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Невеста в платье бросилась спасать беременную овцу
В Германии невеста не побоялась испортить праздничный наряд и помогла овце. Фото: скриншот с видео

Во время свадебной фотосессии в Германии невеста не побоялась испортить платье и бросилась на помощь овце.

Животное лежало в поле на спине и ему было плохо, говорится в сюжете ТСН.

Вероятной причиной этого стала беременность. Если овца опрокидывается на спину, не может встать, а ягненок давит ей на внутренние органы, и она задыхается.

Невеста помогла животному вовремя. Оно поднялось на ноги и ему стало лучше. Момент помощи снял фотограф, который был с молодоженами.

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В Киеве по трамвайных путях бегала овца. Животное заметили на ул. Автозаводской.

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Дата
02
марта

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