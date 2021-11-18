Невакцинированным запретят ездить в общественном транспорте Германии

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель / REUTERS

Германия согласовала ряд более жестких мероприятий против Covid-19 - со следующей недели только те, кто вакцинирован, получил отрицательный тест на коронавирус или вылечился, могут пользоваться общественным транспортом или выходить на работу.

Последние ограничения, хотя и не такие строгие, как введенные на этой неделе в соседних Австрии и Чехии, последовали после тревожных предупреждений о том, что Германии грозит "ужасное Рождество", поскольку уровень новых заболеваний Covid-19 резко растет. Об этом пишет Independent.

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Парламент Германии принял новые меры в четверг, 18 ноября. Власти недовольны, что треть взрослого населения остается непривитой.

И.о. канцлера Ангела Меркель провела видеоконференцию с 16 премьерами земель Германии, чтобы обсудить, как еще можно бороться с резким всплеском заболеваний. За несколько недель количество новых больных в день возросло в 10 раз.

Уровень вакцинации в стране около 67% и он еще недостаточен, чтобы остановить рост распространение коронавируса.

В Украине полностью вакцинировались от Covid-19 более 544 тыс. работников школ. Это почти 84% общего количества работников учреждений общего среднего образования. По крайней мере, одной дозой вакцины привили 96,1% сотрудников школ.