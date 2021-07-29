Невакцинированных сотрудников Google перестанут пускать в офисы

До 18 октября Google будет позволять сотрудникам работать удаленно. Фото: Reuters

Сотрудникам корпорации Google позволят работать в офисах лишь при условии полной иммунизации против Covid-19.

Вернуться к работе вне дома разрешат исключительно после второй прививки, говорится в письме директора компании Сундара Пичаи.

"Каждый, кто будет вхож в наши кампусы, обязан вакцинироваться. В ближайшие недели такую политику введут в США и распространят на остальные регионы в течение следующих нескольких месяцев. Ее реализация будет меняться в соответствии с местными условиями и правилами", - заявил руководитель техногиганта.

До 18 октября Google разрешит сотрудникам работать удаленно, поскольку "многие сотрудники обеспокоены локальными вспышками инфицирования из-за штамма Delta".

Прививка будет обязательной, когда вакцины станут широкодоступными. Исключение сделают для тех, кто не может вакцинироваться по медицинским причинам. Люди, оказавшиеся в особых обстоятельствах, смогут оставаться дома до конца 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина оштрафовала Google за нарушение законодательства

Сотрудники Apple выступили против нового правила корпорации, обязывающее их с осени работать из офиса не менее трех дней в неделю. Некоторые сотрудники были вынуждены написать заявление на увольнение из-за новых правил офисной работы. Отмечают, что в прошлом году они успешно выполняли обязанности вне офиса.