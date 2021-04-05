Украина оштрафовала Google за нарушение законодательства

Google оштрафовали на 1 млн грн за непредставление в установленный срок информации по требованию государственного Антимонопольного комитета Украины.
Размер штрафа определяется фактом, что ООО "Гугл" не предоставляло Комитету востребованную информацию более года, сообщают в АМКУ.
Данные были необходимы Комитету для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя касательно блокирования его учетной записи в приложении "Google Мой бизнес".
"Непредоставление ответчиком информации в определенные Комитетом сроки сделало невозможным выполнение возложенных на него задач. В частности, по своевременному, полному и всестороннему рассмотрению заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции", - говорится в сообщении.
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Уже в рамках рассмотрения дела ответчик предоставил востребованную информацию. Это АМКУ также учел при определении размера штрафа.
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