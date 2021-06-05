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суббота, 05 июня 2021 19:45

Люди отказываются возвращаться в офис

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Люди отказываются возвращаться в офис
Некоторые работники были вынуждены написать заявление на увольнение. Фото: Reuters

Сотрудники Apple выступили против нового правила корпорации, обязывающее их с осени работать из офиса не менее трех дней в неделю.

В письме говорится об отказе многих сотрудников возвращаться в офис, сообщает Verg.

В обращении отмечается, что некоторые сотрудники были вынуждены написать заявление на увольнение из-за новых правил офисной работы.

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"Многие из нас чувствуют, что должны выбирать между нашими семьями, нашим благополучием и возможностью выполнять нашу лучшую работу и быть частью команды Apple", - говорится в письме.

Сотрудники отмечают, что в прошлом году они успешно выполняли свои обязанности вне офиса.

На украинском рынке труда выросло количество вакансий. Больше всего работы предлагают операторам колл-центра, водителям такси, продавцам-консультантам и строителям. Активно продолжают искать ИТ-специалистов. На 40% выросло количество предложений удаленной работы.

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