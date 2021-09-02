Невакцинированных детей в школу будут пускать за деньги

Начало учебного года в городе Бадден-Вюттенберг / Getty Images

Чтобы отправить ребенка в школу родители в Германии теперь обязаны представить отрицательный результат теста на коронавирус, сертификат о вакцинации или справку, что ребенок недавно переболел Covid-19.

Министр образования Тюрингии Хельмут Холтер объявил, что отказ от тестирования будет рассматриваться как административное правонарушение и караться штрафом. Размер штрафа составит €60 до €250. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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Холтер добавил, что отрицательный тест на коронавирус будет обязательным в случае повышения количества больных. Его надобность будет оцениваться на основе количества инфекций и койко-мест, занятых в больницах для пациентов с Covid-19.

Размер штрафа для родителей, которые не соблюдают правила, будет зависеть от того, повторится ли нарушение. В случае повторного правонарушения штраф увеличивается. В Германии учебный год начался в понедельник.

Вступили в силу более жесткие условия въезда в Германию. Люди старше 12 лет должны иметь при въезде отрицательный результат теста на коронавирус или свидетельство о полной вакцинации или подтверждение недавнего выздоровления.