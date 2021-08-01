Германия изменила правила въезда

В Германии вступили в силу ужесточенные условия въезда. Фото: Pexels

Вступили в силу более жесткие условия въезда в Германию.

Люди старше 12 лет должны иметь при въезде отрицательный результат теста на коронавирус или свидетельство о полной вакцинации или подтверждение недавнего выздоровления, передает DW.

Эти требования распространяются на путешественников, прибывающих всеми видами транспорта. Правило будет действовать и для жителей Германии, которые возвращаются из других стран.

Проверки на сухопутных границах будут выборочными. На самолете пассажиры должны будут предоставлять документы перед посадкой.

В стране изменили классификацию зон риска. Теперь есть только две категории: зона распространения варианта коронавируса и зона высокого риска. Те, кто возвращается из этих зон, должны зарегистрироваться на правительственном портале. При въезде из зоны распространения варианта коронавируса тестирование обязательное для всех. Но даже если заражение не обнаружат, надо будет отбыть 14-дневный карантин.

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Вакцинированные лица, которые возвращаются из зон высокого риска, должны на 10 дней идти в карантин. После тестирования его можно будет сократить до пяти.

Власти Швейцарии исключили Украину из списка "красных" стран. Со 2 августа 2021 года украинцев будут впускать на территорию государства. Об этом сообщили в твиттере Государственного секретариата по делам миграции Швейцарии.