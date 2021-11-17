Несовершеннолетняя обвиняет 400 мужчин в изнасиловании

Протест в Нью-Дели против сексуального насилия против женщин / Reuters

По крайней мере, семеро мужчин арестовали в Индии после того, как 16-летняя девушка заявила, что ее сотни раз изнасиловали сотни мужчин.

Бездомная девочка заявила индийскому Комитету по защите детей CWC 11 ноября, что ее изнасиловали 400 мужчин в районе Бид. Об этом сообщает CNN.

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Девушка просила денег на автобусной остановке, когда трое мужчин принудили ее к секс-работе. Хотя число предполагаемых насильников будет трудно подтвердить, девушка говорит, что может идентифицировать как минимум 25 предполагаемых преступников.

Девушка пыталась подать заявления в полицию на мужчину, который ее побил, но полицейские не приняли его. Полиция Бида не комментирует выдвинутые против них обвинения.

Сейчас полиция открыла дела против восьми мужчин, в том числе, одного несовершеннолетнего, за изнасилования и нарушения "Закона о защите детей от сексуальных преступлений", который предусматривает более суровые приговоры и более длительное тюремное заключение.

Девушка рассказала полиции, что в 13 лет ее насильственно выдали замуж за 33-летнего мужчину, который изнасиловал ее. Она также подверглась сексуальному насилию со стороны отца, что в итоге вынудило ее покинуть оба дома, и спать на автобусной остановке.

"Это самый трагический случай изнасилования, о котором я слышала. Эту девушку пытали каждый божий день. Полиция не хотела защитить ее. Мы хотим строгих наказаний против всех виновных", - говорит активистка за права женщин Йогита Бхаяна.

По данным Национального бюро регистрации преступлений Индии, в 2020 году в стране зарегистрировали более 28 тыс. случаев изнасилований женщин. Одно каждые 18 мин. Эксперты считают, что реальная цифра намного выше, так как многие жертвы не рассказывают из-за страха и стыда и не подают заявления в полицию или та их не принимает.

Число зарегистрированных изнасилований выросло за годы после жестокого группового изнасилования в 2012 году и убийства студентки в столице Нью-Дели. Эксперты говорят, что возмущение помогло снять позор с жертв.

После этого в стране ввели правовые реформы и более суровые наказания за изнасилование, которые включают ускоренные суды для более оперативного рассмотрения дел и измененное определение изнасилования, включающее анальное и оральное проникновение.

Пятеро подростков в июне арестованы в Бельгии по обвинению в групповом изнасиловании 14-летней девушки. Кадры нападения насильники опубликовали в интернете. Жертва покончила с собой через четыре дня после преступления.