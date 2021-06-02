Подростки изнасиловали 14-летнюю на кладбище. Она покончила с собой

Одна из скульптур на кладбище в Герти. Жертву изнасиловали на этом кладбище / visit.gent.be

Пятеро подростков арестованы в Бельгии по обвинению в групповом изнасиловании 14-летней девушки.

Кадры нападения насильники опубликовали в интернете. Жертва покончила с собой через четыре дня после изнасилования. Об этом пишет ВВС.

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Прокуратура сообщает, что трое из подозреваемых - несовершеннолетние 14-15 лет, и уже находятся в колонии для несовершеннолетних. Двое из них - братья. Двое, в возрасте 18 и 19 лет, арестованы и предстанут перед судом.

Девушка договорилась о встрече с одним из ребят на кладбище в Генте 15 мая. Однако он прибыл с четырьмя другими подозреваемыми. И они напали на жертву. Надругательство над девушкой сняли на камеру и загрузили в соцсети.

"Эти изображения стали последней каплей для нее. Весь мир в мгновение рухнул", - сказал отец девушки.

Мэр города Гент, где проживает 260 тыс. человек, который знал жертву, рассказал, что шокирован инцидентом. Назвал это чистым ужасом и нечеловеческой трагедией. Он сказал, что не мог представить, что такое могло произойти в его родном городе.

Дело вызвало бурную реакцию бельгийских политиков. Госсекретарь по вопросам равноправия Сара Шлитц пообещала принять меры для предотвращения распространения изображений сексуального насилия в интернете.

"Распространение таких изображений в соцсетях не только недопустимо, но и абсолютно незаконно. Встретимся с представителями компаний, которые владеют сетями, чтобы обсудить дальнейшую модерацию такого контента", - сказала она.

"Ужас. Не хватает слов. Призываю жертв сексуального насилия - подавайте жалобы, получайте помощь, а система правосудия сделает все, чтобы найти и наказать преступников, а также тех, кто поделился изображениями сексуального насилия", - написал в Twitter министр юстиции Бельгии Винсент ван Квикенборном.

Нападение, к сожалению, не единично. Ежегодно в Бельгии регистрируют около 200 групповых изнасилований.