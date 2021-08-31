Непривитых педагогов и медиков перестанут пускать на работу

Это решение может привести к протестам в стране. Фото: pixabay.com

Непривитым от Covid-19 педагогам, медикам и работникам соцсферы Израиля могут запретить ходить на работу.

Чтобы иметь возможность продолжать работать, представители этих профессий должны за свой счет сдавать Covid-тест каждые 72 ч., сообщает Times of Israel. Тех, кто этого не сделает, отправят в неоплачиваемый отпуск.

"В Израиле прошло заседание комиссии министров по борьбе с коронавирусом, в результате которого ввели новые правила. Комиссия проголосовала за расширение так называемых ограничений доступа Green Pass для учреждений образования, здравоохранения и социального обеспечения", - говорится в заявлении правительства.

В регионах планируют составить списки учителей, которые не прошли вакцинацию, чтобы вовремя подыскать им замену. Работники сферы обслуживания, образования и медицины, в том числе врачи, медсестры и лица, обеспечивающие уход, смогут получить доступ к рабочему месту лишь при наличии документа о вакцинации от коронавируса. На работу без свежего теста будут допускать и лиц, которые переболели.

Такое решение может привести к протестам в стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Учителей будут премировать за Covid-прививки

В случае ухудшения эпидситуации в Украине начнет действовать адаптивный карантин. Во время жесткого карантина позволят работать тем учреждениям, в которых вакцинируется более 80% персонала. Торгово-развлекательные центры будут работать по специальной системе. Допускать в учреждения планируют только вакцинированных клиентов и потребителей. Согласно условиям адаптивного карантина, если в регионе устанавливается уровень эпидопасности выше за зеленый, то в учреждениях образования вводится дистанционное обучение, если коллектив учреждения образования не вакцинирован на 80%. На Тернопольщине непривитых учителей обяжут еженедельно за свой счет сдавать ПЦР-тест на Covid-19. Только так педагогов будут допускать к работе в школах.