Непривитых педагогов и медиков перестанут пускать на работу

Непривитым от Covid-19 педагогам, медикам и работникам соцсферы Израиля могут запретить ходить на работу.
Чтобы иметь возможность продолжать работать, представители этих профессий должны за свой счет сдавать Covid-тест каждые 72 ч., сообщает Times of Israel. Тех, кто этого не сделает, отправят в неоплачиваемый отпуск.
"В Израиле прошло заседание комиссии министров по борьбе с коронавирусом, в результате которого ввели новые правила. Комиссия проголосовала за расширение так называемых ограничений доступа Green Pass для учреждений образования, здравоохранения и социального обеспечения", - говорится в заявлении правительства.
В регионах планируют составить списки учителей, которые не прошли вакцинацию, чтобы вовремя подыскать им замену. Работники сферы обслуживания, образования и медицины, в том числе врачи, медсестры и лица, обеспечивающие уход, смогут получить доступ к рабочему месту лишь при наличии документа о вакцинации от коронавируса. На работу без свежего теста будут допускать и лиц, которые переболели.
Такое решение может привести к протестам в стране.
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В случае ухудшения эпидситуации в Украине начнет действовать адаптивный карантин. Во время жесткого карантина позволят работать тем учреждениям, в которых вакцинируется более 80% персонала. Торгово-развлекательные центры будут работать по специальной системе. Допускать в учреждения планируют только вакцинированных клиентов и потребителей.
Согласно условиям адаптивного карантина, если в регионе устанавливается уровень эпидопасности выше за зеленый, то в учреждениях образования вводится дистанционное обучение, если коллектив учреждения образования не вакцинирован на 80%.
На Тернопольщине непривитых учителей обяжут еженедельно за свой счет сдавать ПЦР-тест на Covid-19. Только так педагогов будут допускать к работе в школах.
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