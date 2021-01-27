Немецкое издание назвало Навального президентом России

В немецком издании Deutsche Welle российского оппозиционера Алексея Навального назвали президентом РФ.

Соответствующая ложная новость появилась в Twitter издания.

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В твите сначала написали, что состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и "российского президента Навального".

Позже издание извинилось и объяснило, что речь шла о Владимире Путине. Но менять имя Навального в публикации не стали.

Автор: twitter.com/dwnews Немецкое издание назвало Навального президентом РФ.

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме продлить соглашение российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях - ДСНВ.