Немецкое издание назвало Навального президентом России

В немецком издании Deutsche Welle российского оппозиционера Алексея Навального назвали президентом РФ.
Соответствующая ложная новость появилась в Twitter издания.
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В твите сначала написали, что состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и "российского президента Навального".
Позже издание извинилось и объяснило, что речь шла о Владимире Путине. Но менять имя Навального в публикации не стали.
Президент России Владимир Путин предложил Госдуме продлить соглашение российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях - ДСНВ.
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