Немецкий ресторан не желает обслуживать россиян

Один из немецких ресторанов отказываются обслуживать граждан России.

Их присутствие у нас не приветствуется, говорится в заявлении ресторана, которое разместил в своем телеграмм-канале военный журналист Андрей Цаплиенко.

"Посетителям с русским паспортом не рады в нашем ресторане. Понимаем, "нормальные" россияне не несут ответственности за преступные решения, но пора сделать хоть что-то", - отмечается в обращении.

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В результате воздушной атаки российских оккупантов на аэропорт в Гостомеле под Киевом, был сожжен один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства - АН-225 "Мрия".