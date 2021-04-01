Немецкий регулятор разрешил завершить строительство "Северного потока - 2"

"Северный поток - 2" достроят в немецких водах. Фото: epravda

Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии в Германии приняло решение достроить трубопровод "Северный поток - 2" в немецких водах.

Требования экологов из Немецкого союза охраны природы и биоразнообразия (NABU) и природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) отклонили, пишет DW.

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По словам экологов, трубоукладочные работы будут иметь негативные последствия для морской экосистемы и заповедной зоны для птиц.

Регулятор отклонил протест экологов "после новой всеобъемлющей проверки". Преставители ведомства сообщили, что никакой угрозы нет и бояться за экосистему не стоит.

США могут ввести санкции против газопровода "Северный поток - 2". В них могут попасть европейские компании, которые причастны к строительству.