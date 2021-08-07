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суббота, 07 августа 2021 14:36

Нелегальные мигранты получат €300 за возвращение в свои страны

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Нелегальные мигранты получат €300 за возвращение в свои страны
Мигрантам будут давать деньги, чтобы те покинули Литву. Фото: АР

В Литве мигрантам будут предлагать €300, чтобы те вернулись в свои страны.

Об этом сообщила директор Департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте, передает LRT.

Власти Литвы считают, что финансовое поощрение будет стимулировать нелегальных мигрантов покинуть страну. Средства им будут предлагать пограничники.

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"Литовские пограничники и миграционные службы предложат деньги нелегальным мигрантам, которые хотят вернуться в страну происхождения, чтобы ускорить их отъезд", - отметила Гудзинскайте.

Правительство Литвы объявило режим экстремальной ситуации в связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Оперативным главой по экстремальной операции назначили министра внутренних дел Литвы Билотайте. Для нелегальных мигрантов оборудовали 835 мест для расселения, из которых уже заняли 500.

В этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 822 незаконных мигрантов. Это в 10 раз больше, чем за весь 2020 год. Мигранты из Сирии и Ирака прибывают в Минск рейсами из Багдада. Затем государственные турагентства Беларуси доставляют их автобусами к литовской границе.

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