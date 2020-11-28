Некоторые страны Европы ослабят карантин на Рождество

Европа ослабит карантин. Фото: Reuters

Правительства Франции и Великобритании смягчат карантин на период рождественских праздников.

Французский лидер Эммануэль Макрон во время телеобращения к нации сообщил, что карантин ослабят с 28 ноября, сообщают европейские СМИ.

С ближайшей субботы будут разрешены прогулки на улице в пределах 20 км и в течение трех часов. Также будет разрешена работа магазинов до 21:00 с соблюдением строгих санитарных мероприятий.

Кроме того, в зависимости от развития эпидситуации карантин может быть отменен 15 декабря, однако тогда будет введен комендантский час с 21:00 до 07:00.

Член британского кабмина Майкл Гоув по итогам встречи представителей всех админчастей Соединенного Королевства анонсировал смягчение карантинных мероприятий на пять дней - с 23 по 27 декабря.

В настоящее время разрешена встреча трех семей или трех компаний людей, живущих отдельно. При этом необходимо заранее определиться, кто это будет, потому что изменить состав общей компании не позволят.

"Это Рождество не может быть нормальным. Но мы работали над тем, чтобы найти способ для семей и друзей увидеться друг с другом, однако это должно иметь ограниченный характер и осуществляться с осторожностью", - заявил Гоув.

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