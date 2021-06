Неизвестный влепил пощечину Макрону

Французский президент Эммануэль Макрон получил пощечину во время своей поездки по стране.

Двоих арестовали, пишет BFM TV.

Инцидент произошел в департаменте Дром. Там Макрона планировал обсудить нехватку работников с представителями ресторанного бизнеса.

В соцсетях начали распространять видео, где неизвестный дает пощечину Макрону, когда тот подошел пожать руки желающим.

Подлинность видео подтвердили BFM TV в Елисейском дворце.

🚨🇫🇷 | BREAKING: Macron slapped in the face



Via @ConflitsFrance pic.twitter.com/1L7eYTsvDR