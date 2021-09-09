Неизвестный с оружием ворвался в банк: в заложниках 15 человек

В грузинском городе Кварели неизвестный с оружием ворвался в отделение "Банка Грузии".

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Грузии.

В заложники захватил 15 человек, пишут грузинские СМИ. Правоохранители оцепили территорию вокруг банка. Там проводят следственные действия.

Злоумышленник требует дать ему 500 тыс. Лари – 4,2 млн грн. Только тогда он освободит заложников.

Однако мэр города Ростом Сесиашвили заверил, что выкуп никто не требовал.

Фото: Sputnik Грузия

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Нескольким людям все же удалось выбраться, пишет "Sputnik Грузия". К зданию не пускают журналистов, родственников заложников.

Заложников освободили в 16:30. После этого злоумышленника задержали. Никто не пострадал.

В графстве Сассекс, Англия, осудили пенсионера 67-летнего Алана Слэттери к шести годам заключения за ограбление трех банков. В марте 2021 года пожилой мужчина пытался ограбить банк, однако кассиры не поняли почерк на записке с требованиями и угрозами.