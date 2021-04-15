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четверг, 15 апреля 2021 14:12

Неизвестный разработчик биткоинов - один из самых богатых людей планеты

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Неизвестный разработчик биткоинов - один из самых богатых людей планеты
В 2014-м выпускник Калифорнийского университета, инженер-компьютерщик, американец японского происхождения Дориан Сатоши Накамото возразил, что он - тот самый изобретатель биткоинов / Getty Images

Создатель криптовалюта Bitcoin Сатоши Накамото имеет состояние в $60 млрд. Несмотря на это, его личность остается загадкой.

По данным Forbes, Накамото занимает 19 место в списке самых богатых людей. Об этом пишет The Sun.

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Биткоин - первая цифровая валюта. Ее создал в 2009 году программист-инкогнито, известный как Сатоши Накамото. Он, как считают, имеет около 1 млн биткоинов или 5% этой валюты. 1 биткоин сейчас стоит $63 тыс., что означает, что состояние Накамото примерно $62 млрд.

Существует предположение, что Накамото - группа людей, а не 1 человек. В онлайн-кошельки создателя криптовалюта 980 тыс. биткоинив, но они не использовались более 10 лет. Это приводит к предположениям, что Накамото на самом деле может быть мертв. Стоимость биткоинов за последний год выросла на 900%. Основные компании мира стали их покупать.

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