"Нечеловеческий восторг" - Ди Каприо высказался в отношении России

Сейчас петицию подписали 885 000 человек. Фото: www.nat-geo.ru

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо назвал бесчеловечным содержания в вольерах косаток и белух в бухте под российским портом Находкой, что у Тихого океана.

Актер разместил в соцсетях ссылки на петицию с призывом освободить животных, - пишет Meduza.

Сейчас петицию подписали 885 тисяч человек. Нужно дойти до миллиона.

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Около сотни косаток и белух, которых хотели незаконно продать в китайские океанариумы, находятся в бухте Средняя под Находкой минимум с октября прошлого года.

Из-за тесноты зоозащитники назвали вольеры для животных "китовой тюрьмой". С бухты уже исчезли три белухи и касатка. Они могли погибнуть.

Следом РФ возбудил дела о незаконной добыче водных биологических ресурсов и жестокое обращение с касаткой и Белухой в Приморье.

Двое новорожденных косаток появились на свет после того, как в океанариуме прекратили программу по содержанию дельфинов в неволе. Это произошло в штате Техас в Америке.