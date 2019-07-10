Не выдерживали нервы: 80-летняя женщина призналась в серии убийств

80-летняя россиянка убила 3 людей. Фото: NewsMakers

80-летняя пенсионерка София Жукова из поселка Березовка Хабаровского края России совершила серию убийств.

30 января 2019 года рядом с теплотрассой в поселке Березовка нашли отрезанную человеческую руку. Убитым оказался местный дворник из Украины Василий Шляхтич, который снимал комнату в Жуковой. Тогда в квартире нашли следы крови, ножи, пилы. Жукову задержали и она призналась в убийстве, сообщается на Telegram-канале Baza.

Впоследствии пенсионерка рассказала об еще одном убийстве 8-летней девочки. Она исчезла 14 декабря 2005 года. Через несколько дней в Березовке нашли ее труп, но раскрыть убийство не смогли. Девочка постоянно мешала Жуковой играми и беготней. В какой-то момент нервы женщины не выдержали и она сорвалась.

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Кроме того, Жукова призналась, что в апреля 2013 года у себя дома убила подругу. Та продала свою квартиру, и София Михайловна предложила некоторое время пожить у себя. После этого ее никто не видел.

С февраля этого года София Жукова находится в СИЗО.

Женщина табуретом и молотком побила ребенка. Ее взяли под стражу и будут удерживать 2 месяца без права внесения залога. Пострадал ребенок, как сообщают врачи, в тяжелом, но стабильном состоянии.