Не вакцинированным работникам запретили выходить на работу

Работник общественного транспорта в защитной маске на станции в Сиднее / REUTERS

Власти австралийского региона Новый Южный Уэльс разрешили возобновить работы на строительстве, но все работники должны быть вакцинированы.

В регионе ожидается, что карантин там будет действовать как минимум до 28 августа из-за вспышки, вызванной штаммом Delta. Но части вакцинированных работников позволили работать. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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В течение суток в штате Новый Южный Уэльс, столицей которого является Сидней, выявили 344 заражения. Это самый населенный, 7,2 млн человек, и самый старый штат страны. В общей сложности с момента вспышки штамма Delta в Сиднее в середине июня там обнаружили 6,1 тыс. новых больных. Это шестая часть всех инфекций, выявленных в Австралии с момента начала вспышки.

"Я не хотел делать прививку, но нужно, иначе не вернусь на работу", - говорит 31-летний Ник, который работает водителем в инженерной компании.

Власти штата ввели карантин в крупных городах из-за низкого уровня вакцинации в австралийском обществе. В стране менее 25% полностью вакцинированных. Правительство штата и федеральное правительство заявляют, что прекратят карантин, когда 70% жителей 26-милионной страны вакцинируются.

Министр финансов Австралии признал, что экономика страны сократится в течение следующего квартала, и то, как долго продлится рецессия, будет зависеть от продолжительности карантина, а соответственно от темпов вакцинации.

Премьер Израиля осудил граждан, отказывающихся колоть вакцину от Covid-19. Страна закрыла для непривитых общественные места, в том числе кинотеатры, театры и синагоги.