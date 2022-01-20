Не соблюдал правила безопасности: появились детали трагической смерти французского актера

 
Ексклюзивы
1/5
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
Просмотров: 144
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Просмотров: 1044
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
Просмотров: 342
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Просмотров: 513
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Просмотров: 1242
Наша полиция – узаконенный криминалитет – писатель
Наша полиция – узаконенный криминалитет – писатель
Просмотров: 774
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Просмотров: 36590
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
3 Просмотров: 2097
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
3 Просмотров: 7002
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
8
14
12
5
14
Пустыню Сахару покрыло снегом: фото редкого явления
Пустыню Сахару покрыло снегом: фото редкого явления
Извержение вулкана в Тихом океане повлекло экологическую катастрофу
Извержение вулкана в Тихом океане повлекло экологическую катастрофу
Более 70 тыс. человек в Германии вышли на Сovid-протесты
Более 70 тыс. человек в Германии вышли на Сovid-протесты
Украинцы покорили вершину Антарктиды – жена Филатова показала впечатляющие фото
Украинцы покорили вершину Антарктиды – жена Филатова показала впечатляющие фото
Извержение вулкана у Тонги затопило часть территории острова: есть жертвы
Извержение вулкана у Тонги затопило часть территории острова: есть жертвы
Видео
Все видео
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
Российские "либералы" из "Дождя" вырезали слова Яценюка о фашизме в РФ
Российские "либералы" из "Дождя" вырезали слова Яценюка о фашизме в РФ
Назарбаев обратился к казахам
Назарбаев обратился к казахам
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Интервью
1/5
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 3753
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1863
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5004
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 945
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 765
Колонка
Наталия Мазина
Наталия Мазина
19 января 2022
Просмотров: 828
Маленька перемога
"Лайф" замучив: заміни та заміни карту на 4G. Ну, раз так просять, зайшла в магазинчик. Чорнява дівчина з нарощеними віями за хвилинку все зробила: ...
четверг, 20 января 2022 13:35

Не соблюдал правила безопасности: появились детали трагической смерти французского актера

  Комментировать
Не соблюдал правила безопасности: появились детали трагической смерти французского актера
Гаспар Уллиэль скончался на горнолыжном курорте. Фото: Reuters

Сообщили подробности гибели французского актера 37-летнего Гаспара Уллиэля. Исполнитель роли в сериале "Лунный рыцарь" от Marvel получил смертельные травмы во время катания на лыжах.

Трагедия произошла 18 января на горнолыжном курорте "Ла-Розьер" во Франции, куда мужчина приехал отдыхать с друзьями. Во время катания актер столкнулся с другим лыжником. Директор горнолыжного курорта рассказала изданию BFM, что Уллиэль катался без шлема.

Во время поворота на вершине горнолыжной трассы актер столкнулся с другим лыжником и оба упали на землю. Актер лежал без сознания на снегу, пока не приехали врачи. Другой лыжник не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В нью-йоркской больнице скончался икона моды и редактор Vogue Андре Леон Телли

"Столкновение произошло на стыке двух трасс. Это трассы, доступные для лыжников со средним уровнем подготовки. Они не представляют особой сложности. Погода также была хорошая, снежный покров ровный", - рассказал представитель курорта.

Вертолет доставил Уллиэля в университетскую больницу Гренобля. Там медики боролись за его жизнь, однако 19 января в 16:00 констатировали смерть актера.

Уллиэль был одним из известнейших актеров во Франции. Он впервые появился на экране еще в 11 лет, но получил международную славу после роли молодого Ганнибала в фильме "Ганнибал. Восхождение". Он также снимался в фильмах "Это всего лишь конец света", байопике об известном французском дизайнере "Сен Лоран. Стиль - это я", "Длинные помолвки" c Одри Тоту.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не соблюдал правила безопасности: появились детали трагической смерти французского актера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

Объявили бойкот Олимпийским играм

Самое читаемое
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
43
 Просмотров: 36590
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
15
 Просмотров: 22986
Обливания Русланы и голая жена Бабкина в снегу: как звезды отмечают Крещение
Обливания Русланы и голая жена Бабкина в снегу: как звезды отмечают Крещение
5
 Просмотров: 12987
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
7
 2 Просмотров: 8136
Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе
Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе
 Просмотров: 7920
Мир
Зеленский прилетел в Польшу
Зеленский прилетел в Польшу Просмотров: 9
В ответ на заявление США у Путина пригрозили Украине "гражданской войной"
В ответ на заявление США у Путина пригрозили Украине "гражданской войной" Просмотров: 261
НАТО проведет мощные морские учения возле России
НАТО проведет мощные морские учения возле России Просмотров: 378
США могут нанести ответный удар на кибератаки РФ против Украины
США могут нанести ответный удар на кибератаки РФ против Украины Просмотров: 333
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
 Просмотров: 459
Больше всего комментируют
4
"Негатив не преобладает" - Зеленская отреагировала на критику школьного питания
3
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
3
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
3
"Надо выдохнуть" - Зеленский срочно обратился к украинцам
2
Филарет пошел в суд восстанавливать свою церковь
Голосов: 494
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть