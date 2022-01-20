Не соблюдал правила безопасности: появились детали трагической смерти французского актера

Гаспар Уллиэль скончался на горнолыжном курорте. Фото: Reuters

Сообщили подробности гибели французского актера 37-летнего Гаспара Уллиэля. Исполнитель роли в сериале "Лунный рыцарь" от Marvel получил смертельные травмы во время катания на лыжах.

Трагедия произошла 18 января на горнолыжном курорте "Ла-Розьер" во Франции, куда мужчина приехал отдыхать с друзьями. Во время катания актер столкнулся с другим лыжником. Директор горнолыжного курорта рассказала изданию BFM, что Уллиэль катался без шлема.

Во время поворота на вершине горнолыжной трассы актер столкнулся с другим лыжником и оба упали на землю. Актер лежал без сознания на снегу, пока не приехали врачи. Другой лыжник не пострадал.

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"Столкновение произошло на стыке двух трасс. Это трассы, доступные для лыжников со средним уровнем подготовки. Они не представляют особой сложности. Погода также была хорошая, снежный покров ровный", - рассказал представитель курорта.

Вертолет доставил Уллиэля в университетскую больницу Гренобля. Там медики боролись за его жизнь, однако 19 января в 16:00 констатировали смерть актера.

Уллиэль был одним из известнейших актеров во Франции. Он впервые появился на экране еще в 11 лет, но получил международную славу после роли молодого Ганнибала в фильме "Ганнибал. Восхождение". Он также снимался в фильмах "Это всего лишь конец света", байопике об известном французском дизайнере "Сен Лоран. Стиль - это я", "Длинные помолвки" c Одри Тоту.