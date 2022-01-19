Актер погиб на горнолыжном курорте

Французский актер 37-летний Гаспар Уллиэль погиб во время катания на лыжах. Фото: REUTERS

Французский актер 37-летний Гаспар Уллиэль, сыгравший в сериале "Лунный рыцарь" от Marvel, погиб во время катания на лыжах.

Трагедия произошла в Савойских Альпах 18 января. Там актер столкнулся с другим лыжником. Об этом семья актера рассказала новостному агентству AFP.

Уллиэля с тяжелой черепно-мозговой травмой экстренно доставила в больницу, где он и скончался на следующий день.

Другого лыжника не госпитализировали, и сейчас идет расследование этого инцидента.

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Новость о смерти Уллиэля появилась на следующий день после выхода трейлера сериала "Лунный рыцарь" от Marvel, где актер сыграл одну из ролей.

"Французское кино потеряло огромный талант, наполненный шармом и энергией", - прокомментировал Twitter смерть актер министр финансов Франции Бруно Ле Мер.

Уллиэль был одним из известнейших актеров во Франции. Он впервые появился на экране еще в 11 лет, но получил международную славу после роли молодого Ганнибала в фильме "Ганнибал. Восхождение".

Он также снимался в фильмах "Это всего лишь конец света", байопику об известном французском дизайнере "Сен Лоран. Стиль - это я", "Длинные помолвки" c Одри Тоту.

В США скончался актер 58-летний Джозеф Лара. Вместе с женой и еще пятью людьми погиб во время авиакатастрофы. Самолет Cessna C501 упал в озеро спустя несколько минут после вылета. Все погибли. Кто им управлял – сейчас неизвестно. Никто из находившихся на борту не имел лицензии на управление воздушным судном этого типа. Джо Лара снимался преимущественно в боевиках и приключенческих фильмах. Самые известные – "Тарзан: героические приключения", "Конан", "Американский киборг: стальной воин".