Умер в один день с женой: кого оплакивали на этой неделе

В Италии во время футбольного матча остановилось сердце бывшего полузащитника Пармы 29-летнего Джузеппе Перрино. Матч был посвящен памяти его брата Рокко, который три года назад умер в результате сердечного приступа. Во время игры в Джузеппе случился инфаркт. Спасти не смогли.

Кого еще не стало на этой неделе - читайте в материал Gazeta.ua.

В США умер актер 58-летний Джозеф Лара. Вместе с женой и еще пятью людьми погиб во время авиакатастрофы. Самолет Cessna C501 упал в озеро через несколько минут после вылета. Все погибли. Кто управлял судном - сейчас неизвестно. Никто из тех, кто был на борту, не имел лицензии на управление воздушным судном этого типа.

Джо Лара снимался преимущественно в боевиках и приключенческих фильмах. Самые известные - "Тарзан: героические приключения", "Конан", "Американский киборг: стальной воин". В начале 2000-х годов Джозеф оставил кинокарьеру и занялся музыкой.

Автор: Gettyimages Актер Джозеф Лара вместе с женой и еще пятью людьми погиб во время авиакатастрофы

После операции скончался актер Сергей Шадрин. Ему был 41 год.

"Вчера после операции скончался актер Сергей Шадрин. Завтра прощание в Жашкове. Мы уже никогда не увидимся", - написал в Facebook актер Олег Шульга.

Сергей Шадрин родился на Харьковщине. Детство и юность провел в Жашкове Черкасской обл. Этот город считал родным.

В 10 лет начал заниматься каратэ. После получения высшего образования работал тренером в детско-юношеских спортивных школах. Сниматься в кино начал в 2013 года, когда переехал в Киев. Снялся в нескольких десятках фильмах. В частности, "Позывной Бандерас", "Черный Ворон", Максим Оса ", сериале" Доброволец ".

Автор: kino-teatr.ua Актер Сергей Шадрин умер в 41 год после операции

2 июня в Киеве попрощались с писателем и литературоведом Михаилом Слабошпицким. У него был рак легких. Болел почти полгода.

Слабошпицкий родился в селе Марьяновка Шполянского района Черкасской области. Окончил факультет журналистики Киевского университета им. Тараса Шевченко. Работал журналистом и редактором. Впоследствии возглавил столичное издательство "Ярославов Вал". Стал автором более 20 книг. За роман "Поэт из ада" получил Шевченковскую премию.

Был в браке четвертый раз. Остались жена и трое детей.

Автор: Тарас Подолян Михаил Слабошпицкий стал автором более 20 книг. За роман "Поэт из ада" получил Шевченковскую премию

3 июня остановилось сердце актера Валерия Шептекита. В больнице лежал с коронавирусной инфекцией. Умер от осложнений.

"В последний раз Валерий выходил на сцену нашего театра 8 мая. А потом попал в больницу. Некоторое время лежал в реанимации. Затем ему стало лучше. А потом его сердце внезапно остановилось", - рассказали в Молодом театре, где работал актер.

Автор: Молодой театр Валерий Шептекита более 40 лет был одним из ведущих актеров Молодого театра. Умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией

Валерий Шептекита был родом из города Тлумач Ивано-Франковской области. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. Ивана Карпенко-Карого. Играл на сценах самых известных украинских театров - в Ровно, Донецке, Львове, Черновцах и Сумах. Более 40 лет был одним из ведущих актеров Молодого театра.

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Также снимался в кино, занимался дубляжом. 2019-го снялся в сериале "Папик".

В Белой Церкви Киевской области простились с ветераном Украинской повстанческой армии 94-летним Теодором Дячуном. Умер после инсульта. Детей не имел. Его досматривал племянник.