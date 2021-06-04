Умер в один день с женой: кого оплакивали на этой неделе

В Италии во время футбольного матча остановилось сердце бывшего полузащитника Пармы 29-летнего Джузеппе Перрино. Матч был посвящен памяти его брата Рокко, который три года назад умер в результате сердечного приступа. Во время игры в Джузеппе случился инфаркт. Спасти не смогли.
Кого еще не стало на этой неделе - читайте в материал Gazeta.ua.
В США умер актер 58-летний Джозеф Лара. Вместе с женой и еще пятью людьми погиб во время авиакатастрофы. Самолет Cessna C501 упал в озеро через несколько минут после вылета. Все погибли. Кто управлял судном - сейчас неизвестно. Никто из тех, кто был на борту, не имел лицензии на управление воздушным судном этого типа.
После операции скончался актер Сергей Шадрин. Ему был 41 год.
Сергей Шадрин родился на Харьковщине. Детство и юность провел в Жашкове Черкасской обл. Этот город считал родным.
В 10 лет начал заниматься каратэ. После получения высшего образования работал тренером в детско-юношеских спортивных школах. Сниматься в кино начал в 2013 года, когда переехал в Киев. Снялся в нескольких десятках фильмах. В частности, "Позывной Бандерас", "Черный Ворон", Максим Оса ", сериале" Доброволец ".
2 июня в Киеве попрощались с писателем и литературоведом Михаилом Слабошпицким. У него был рак легких. Болел почти полгода.
Был в браке четвертый раз. Остались жена и трое детей.
3 июня остановилось сердце актера Валерия Шептекита. В больнице лежал с коронавирусной инфекцией. Умер от осложнений.
"В последний раз Валерий выходил на сцену нашего театра 8 мая. А потом попал в больницу. Некоторое время лежал в реанимации. Затем ему стало лучше. А потом его сердце внезапно остановилось", - рассказали в Молодом театре, где работал актер.
Валерий Шептекита был родом из города Тлумач Ивано-Франковской области. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. Ивана Карпенко-Карого. Играл на сценах самых известных украинских театров - в Ровно, Донецке, Львове, Черновцах и Сумах. Более 40 лет был одним из ведущих актеров Молодого театра.
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Также снимался в кино, занимался дубляжом. 2019-го снялся в сериале "Папик".
В Белой Церкви Киевской области простились с ветераном Украинской повстанческой армии 94-летним Теодором Дячуном. Умер после инсульта. Детей не имел. Его досматривал племянник.
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