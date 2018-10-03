Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию

Известный сербский фотограф Буги создал необычный портрет российской столицы.

Художник снимал футбольных фанатов, маргинальных личностей, спортсменов, кавказцев и вполне обычных людей на фоне архитектуры советской эпохи. Этим фотограф показал настоящую Россию и людей.

"Я решил снять проект в Москве. Я никогда не был в России и не знал, чего ожидать. Москва и ее жители снесли мне крышу", - прокомментировал фотограф.

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Фотограф Евгений Кондаков создал серию снимков для "История России в фотографиях" в 1990-х, находясь на передовой ночной и криминальной жизни Москвы. В них автор изобразил воплощение человека советского в постсоветского.