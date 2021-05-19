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среда, 19 мая 2021 06:31

Не могут перестать воровать. Запустили программу реабилитации коррупционеров

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Не могут перестать воровать. Запустили программу реабилитации коррупционеров
Коррупционеров будут реабилитировать. Фото: Reuters

В Испании запустили реабилитационную программу для чиновников, осужденных за коррупцию и "неспособных перестать воровать".

Программа реабилитации экспериментальная и направлена на "возвращение" экс-чиновников обратно в общество. Курс лечения проходит в тюрьмах, где находятся осужденные за коррупционные преступления. Программа занимает 11 месяцев и включает 32 сеанса групповой терапии под наблюдением психиатров, сообщает The New York Times.

Участники программы будут обсуждать такие темы, как "личные способности" и "ценности".

Программа реабилитации коррупционеров была запущена в марте 2021 года и действует в девяти испанских тюрьмах. Участие в ней добровольное.

Заключенным не предлагают сокращение срока за участие в эксперименте, однако администрация тюрем положительно оценит это при принятии решения об условно-досрочном освобождении.

Среди участников программы — зять короля Испании, гандболист и двукратный призер Олимпийских игр Иньяки Урдангарин, осужденный за присвоение нескольких миллионов евро из общественных фондов.

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Во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что коррупция является огромной угрозой для демократической Украины, в частности, Россия использует коррупцию как инструмент для подрыва украинского суверенитета.

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19
мая

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