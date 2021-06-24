Не было с 2014 года. Меркель и Макрон хотят пригласить Путина на саммит ЕС - СМИ

Путина хотят пригласить на саммит ЕС. Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить на саммит лидеров стран-членов ЕС президента России Владимира Путина. Эту идею поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Встретиться в таком формате европейские лидеры готовы, чтобы попытаться улучшить относили с РФ, пишут Reuters и Financial Times со ссылкой на свои источники.

Встреч в таком формате было с 2014 года, когда Россия начала военную агрессию против Украины и аннексировала Крым.

Такая инициатива прозвучала после саммита президента США Джо Байдена в Женеве с Путиным 16 июня. Она показывает обеспокоенность Парижа и Берлина тем, что подход ЕС к России в последние годы в основном был сосредоточен на санкциях против Москвы.

"Нам нужно обсудить, как выйти из этой негативной спирали... но мы должны двигаться вместе", - сказал Reuters один из высокопоставленных дипломатов ЕС, добавив, что некоторые страны Балтии могут не согласиться на такой саммит.

Послы Германии и Франции уже озвучили новые предложения на встрече с представителями ЕС в Брюсселе. Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и госсекретарь США Энтони Блинкен приезжали в Берлин для переговоров с Меркель.

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"Есть ответственность малых и больших стран и стран, которые влияют на геополитические процессы. Например, встреча и приглашение Байдена поговорить с Путиным. Есть вопросы, которые нужно решать вместе. После саммита сразу и США, и Европа ввели новые санкции против России. Эти страны ответственные за глобальные процессы, и игнорировать это нельзя. Мы, меньшие страны, можем позволить себе говорить более открыто, у нас другие интересы. У нас нет ноши геополитической ответственности. Когда Россия устроила войну в 2014 году, первое чувство было броситься на помощь Украине", - заявила на киевском книжном Арсенале президент Литвы Даля Грибаускайте.