Не будут наказывать хакера, который угадал пароль Трампа

Хакер угадал пароль Трампа в Twitter. Фото: Reuters

В Нидерландах не будут будут наказывать хакера Виктора Геверса, который угадал пароль президента США Дональда Трампа в Twitter.

Нидерландские прокуроры подтвердили, что он действительно подобрал пароль, передает ВВС.

Заявили, что Геверс вел себя "етично". Они не будут выдвигать обвинения.

Геверс был доволен результатом.

"Это касается не только моей работы, но и всех волонтеров, которые ищут уязвимости в Интернете", - сказал он.

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"Хакер сам опубликовал логин. Позже он заявил полиции, что исследовал надежность пароля, так как были серьезные опасения относительно того, что этот аккаунт мог быть захвачен незадолго до президентских выборов", - заявили в нидерландской полиции.

Голландский эксперт по информационной безопасности Виктор Геверс угадал пароль американского президента Дональда Трампа и завладел его аккаунтом в Twitter. Хакер подобрал верный пароль с 5-й попытки, сообщает голландское издание De Volkskrant.