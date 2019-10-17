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четверг, 17 октября 2019 07:47

Назвали возможную дату импичмента Трампа

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Назвали возможную дату импичмента Трампа
Импичмента Трампа могут провести 28 ноября. Фото: inosmi.ru

Ориентировочной датой импичмента президента США Дональда Трампа может стать 28 ноября, День благодарения.

Об этом объявили в Палате представителей во время инструктажа сенаторов о правилах процедуры отстранения президента от должности, сообщает CNN.

"Один из гипотетических сценариев предполагает, что мы получим (утвержден полным составом Палаты представителей обвинительное заключение) до каникул на День благодарения. Нас в том числе мотивируют подверстать все к Рождеству", - говорит сенатор Кевин Крамер.

В случае утверждения обвинений Палатой представителей и начала судебного процесса сенаторам предстоит советоваться 6 дней в неделю. Членам верхней палаты запрещено давать по своей инициативе советы или допускать иронические замечания. Нарушителей дисциплины будут выгонять из зала заседаний.

Импичмент, согласно конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях или неуместных поступках".

Исключительной прерогативой формулировать и выдвигать обвинения имеет Палата представителей. Конгрессмены голосуют за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводят расследование обвинений. Если есть основания, то готовят фактический обвинительное заключение.

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После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава, который сейчас контролирует Демократическая партия. Для его утверждения требуется простое большинство голосов.

В случае утверждения обвинения передают в Сенат Конгресса, контролирующие республиканцы. Там процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (67).

По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала нынешнего года республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 из 100 мест.

Посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд на следующей неделе даст показания перед Конгрессом. Он намерен сообщить Конгрессу, что президент Трамп в телефонном разговоре передал ему текст сообщения, в котором отрицал соглашение "услуга за услугу" с Украиной.

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Дата
17
октября

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