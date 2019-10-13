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воскресенье, 13 октября 2019 15:24

Импичмент Трампу: посол США в Евросоюзе даст показания

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Импичмент Трампу: посол США в Евросоюзе даст показания
В США запустили процедуру имичмента Трампу. Фото - РБК

Посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд на следующей неделе даст показания перед Конгрессом.

Он намерен сообщить Конгрессу, что президент Трамп в телефонном разговоре передал ему текст сообщения, в котором отрицал соглашение "услуга за услугу" с Украиной. Однако посол не уверен, что Трамп тогда говорил ему правду, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

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Добавляется, что по словам источника посол "верил Трампу в то время и на этом основании уверял", что Трамп не отказывал в военной помощи Украине в политических целях.

Ранее Государственный департамент запретил послу США при Европейском Союзе Гордону Сондленду, ведущему расследование возможного давления президента Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского, свидетельствовать в Конгрессе. О причинах отказа не сообщалось.

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13
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