Назвали вероятные причины сбоя в Facebook, Instagram и WhatsApp

Сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации удалили записи DNS. Фото: Reuters

Масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp могло вызвать удаление записей DNS, которые сообщают, как найти страницы соцсетей в интернете.

Эксперты допускают и возможность хакерской атаки, но считают этот вариант маловероятным, пишет Reuters.

"Отключение мог спровоцировать сбой конфигурации в результате внутренней ошибки. Сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации удалили записи DNS. В то же время специалисты не исключают возможность саботажа со стороны провайдеров", - говорится в сообщении.

Сервисы могли подвергнуться массовой атаке типа "отказ в обслуживании". Специалисты отмечают, что такая операция требует координации между мощными преступными группировками или очень инновационной техники.

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4 октября в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. В Facebook, которая владеет Instagram и WhatsApp, заявили, что знают о проблеме и устраняют ее. Сбои носят масштабный характер. На проблемы в работе приложений жалуются по всему миру.