Вслед за соцсетями по всему миру "упали" и другие сервисы

Проблемы также возникают у пользователей сервисов Minecraft, Alexa, Youtube, Snapchat и Reddit. Фото: pixabay.com

4 октября произошел глобальный сбой в работе соцсетей и ряда других платформ. Пользователи по всему миру начали жаловаться на проблемы с доступом в Twitter, Google и Amazon.

После 20:30 по Киеву перестал работать TikTok, сообщает портал Downdetector. 60% пользователей жалуются, что возникают проблемы со входом в приложение, а еще 20% сообщают о проблемах с подключением к сервису.

Кроме Facebook, Instagram и WhatsApp, стали недоступны также Netflix, Steam и PlayStation Network. Большинство пользователей сообщают о проблемах с работой сайтов и серверов, а также с авторизацией.

У пользователей Twitter возникает проблема с работой сайта и приложения, а также с авторизацией. В Германии "упали" даже ведущие телеком-провайдеры.

Проблемы возникают и у пользователей сервисов Minecraft, Alexa, Youtube, Snapchat, Reddit и Google Play. А также с работой мессенджера Telegram. Пользователи жалуются на проблемы с подключением к сервису. Сообщают, что долго сообщения отправляются.

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4 октября в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. В Facebook, которая владеет Instagram и WhatsApp, заявили, что знают о проблеме и устраняют ее. Причины сбоя пока неизвестны, но они носят масштабный характер. На проблемы в работе приложений жалуются по всему миру.