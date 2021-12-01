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Назвали страны, где Covid-19 свирепствует больше всего

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Назвали страны, где Covid-19 свирепствует больше всего
В мире за сутки умерли от коронавируса 7 617 человек. Фото: pixabay.com

В мире в течение суток 29 ноября диагностировали более 585 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в США, Германии и Франции.

По приросту болезни в Европе лидируют Германия, Франция и Россия, свидетельствуют данные Worldometers. Украина - на 10-м месте.

В США зафиксировали более 106 тыс. новых инфицированных за сутки, в Германии - более 55 тыс. а во Франции - более 47 тыс. новых заражений. Далее по числу заболевших в рейтинге находятся Великобритания с почти 40 тыс. случаями заражений и РФ – более 32 тыс.

Украина оказалась на 13-м месте в мире между Италией и Испанией.

С начала пандемии подтвердили свыше 5,1 млн смертей от Covid-19. Сейчас в мире насчитывают более 19 млн активных случаев заболевания. Излечились от недуга более 235 млн человек.

В мире за сутки умерли от коронавируса 7 617 человек. По этому показателю Украина на третьем месте в мире и на втором в Европе.

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В Украине бустерной дозой Covid-вакцины начнут вакцинировать с января 2022 года. В то же время ВОЗ призывает сначала вакцинировать как можно больше населения, чтобы приостановить активную циркуляцию вируса. Ориентировочно третью дозу начнут колоть в январе-феврале следующего года. Возможно, и раньше. Это зависит от многих факторов.

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