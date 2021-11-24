Назвали страны, где больше всего свирепствует Covid-19

По состоянию на утро 24 ноября в мире зафиксировали более 259 млн случаев заражения коронавирусом. Больше всего больных за все время пандемии обнаружили в США (48,8 млн), Индии (34,5 млн) и Бразилии (22 млн).

В течение суток 22 ноября диагностировали более 555 тыс. новых Covid-случаев, свидетельствуют данные Worldometers. Больше всего смертей за сутки от коронавируса в России, США и Украине.

В США зафиксировали более 86 тыс. новых инфицированных за сутки, в Германии - более 54 тыс., а в Великобритании - свыше 42 тыс. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся РФ и Франция. Украина - на 12-м месте в мире.

Автор: worldometers.info В РФ и США - более 1,2 тыс. Covid-смертей за сутки

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина и Польша. А по суточному приросту болезни - Германия, Великобритания и РФ. Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировали в США.

С начала пандемии подтвердили свыше 5,1 млн смертей от Covid-19. Сейчас в мире насчитывают более 19 млн активных случаев заболевания. Излечились от недуга более 234 млн человек.

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Еврокомиссия предложит в начале декабря внести в срок действия цифрового сертификата ЕС дополнительную дозу Covid-вакцины. Европейские чиновники склоняются к сценарию необходимости третьей бустерной прививки в течение девяти месяцев после последней вакцинации.