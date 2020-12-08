Назвали страну, которая заказала больше всего вакцины от Covid-19

По количеству заказанной вакцины против коронавируса первой в мире является Канада.

Страна договорилась о поставках вакцины для прививки 153,9 миллиона человек (410% населения страны), сообщает Bloomberg.

На втором месте по количеству заказанной вакцины Великобритания (может привить 295% своего населения). На третьем - Австралия (может привить 269% населения).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В мире изобрели еще одну вакцину от Covid-19 - эффективность 97%

В Канаде будут использовать вакцины разных производителей, в частности, от компаний Moderna и Pfizer / BioNTech. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что вакцинация может начаться на следующей неделе.

Автор: bloomberg Больше всего доз вакцин заказала Канада

Люди, которые входят в группы риска, должны быть приоритетными частями населения для вакцинации от коронавируса. В Минздраве составили соответствующие графики вакцинации, разложили всех людей по приоритетам, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.