Назвали самые большие проблемы российской армии

Эксперт рассказал о планах армии РФ. Фото: Reuters

В планах Российской Федерации сформировать на западных границах полумиллионную группировку Вооруженных сил.

"Примерно такую, какая была в группе советских войск в Германии, или хотя бы на 200-300 тысяч", - сказал военный эксперт Олег Жданов, передает "Обозреватель".

Таким образом РФ хочет угрожать НАТО на европейском театре военных действий.

В сокращенном составе Россия может реализовать свои планы до 2030-го. Жданов говорит, что сейчас в армии России есть две большие проблемы. Это устаревшее вооружение и недостаток современного оружия, а также острая недоукомплектованность кадрами.

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"У них военкомы бегают с облавами на ребят призывного возраста. В 2017-м Госдума разрешила отправлять в "горячие точки" срочников, так как контрактники уже не хотят погибать за те деньги, которые может платить Россия. Люди не хотят идти на войну и умирать за "русский мир" или за Путина. А в январе этого года Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность за уклонение от военной службы. Размер штрафов увеличены в 10 раз, усилили уголовную ответственность", - сообщил эксперт.

Обострение связано с текущей ситуацией в стране и направлено на то, чтобы отвлечь внимание от недавних скандалов. Об этом Gazeta.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.