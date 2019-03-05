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вторник, 05 марта 2019 09:47

Назвали самую богатую женщину мира

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Назвали самую богатую женщину мира
Богатейшей женщина мира, по версии журнала Forbes, стала наследница известной компании l'oréal Беттенкур Майерс Фото: bloomberg.com

Богатейшей женщина мира стала наследница известной компании l'oréal Беттенкур Майерс.

Она лидирует по версии журнала Forbes. Ее финансовый капитал оценивается в $49,3 млрд. На сегодняшний день Майерс - глава холдинговой компании ее семьи.

Согласно изданию, Беттенкур Майерс является внучкой основателя компании l'oréal Эжена Шойлера (изобретателя красок для волос). В списке миллиардеров имя Майерс впервые появилась в прошлом году, когда умерла ее мать Лилиан Беттенкур. Ранее в рейтинге фигурировала она.

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За последний год состояние Майерс вырос на $7,1 млрд (17%), поскольку компания работает успешно. 90% - доход от акций предприятия, которое продемонстрировало лучший рост продаж за последние десять лет.

Беттенкур Майерс живет в Париже и является еще президентом благотворительного фонда. Семья финансирует научные, социальные и ремесленные проекты, помогает детям с аутизмом. Кроме того миллиардер написала книгу о греческих богах и книги с комментариями к Библии.

Второй год подряд возглавил рейтинг самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes глава компании Amazon Джефф Безос .

За прошедшие 20 лет звание самого богатого человека мира получали лишь четверо человек. Основатель инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway Inc. Уоррен Баффет занимал первую строчку рейтинга Forbes однажды, мексиканский бизнесмен Карлос Слим был самым богатым человеком в мире от 2010 до 2013-го.

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Дата
05
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